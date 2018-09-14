Больше половины всех продуктов на Украине подорожали

Киев, , 23:57 — REGNUM В августе 2018 года по сравнению с июлем того же года на Украине подорожали 65% продуктов, написал 14 сентября директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, рост цен произошел на хлеб, макароны, муку, говядину, свинину, сметану, яйца и другие продукты. Дорошенко отметил, что сильнее всего подорожал лук — на 19%, яйца — на 6%, куриное филе — на 5%. Также подешевели морковь, свекла, капуста и картофель, что связано с сезоном уборки урожая.

Напомним, ранее Дорошенко отмечал, что к концу года хлеб на Украине подорожает на 8−10%, молоко — на 10%. Некоторые производители зерна прогнозируют подорожание хлеба на 30−40%.