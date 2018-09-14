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Украинский Кировоград обновит троллейбусный парк на деньги ЕБРР

Экономика

Банк выделит $10 млн

Кировоград, Украина, 14 сентября 2018, 23:45 — REGNUM  На реконструкцию троллейбусной сети в Кировограде (с 2016 года — Кропивницкий) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 282 млн гривен ($10 млн), заявил глава коммунального предприятия «Электротранс» Александр Луценко, сообщает 14 сентября «Укринформ».

По его словам, выделяемый кредит пойдет на обновление тяговых подстанций и контактной сети. Также на деньги ЕБРР планируется закупить порядка 20 троллейбусов. Точнее, куда будут потрачены средства, станет известно, когда комиссия банка приедет в город и даст свои рекомендации.

Напомним, ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что банк уже вложил в Украину 12 млрд евро, а в стране работают более 100 сотрудников банка.

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Социально-экономический кризис на Украине
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