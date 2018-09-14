В январе — августе внешний товарооборот Узбекистана вырос на 18,5%

Ташкент, , 23:48 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $20,6 млрд, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 сентября издание UzReport.

За отчетный период объем экспорта вырос на 4,4%, до $8,6 млрд, объем импорта — на 31,2%, до $12 млрд. Доля стран СНГ в структуре внешнего товарооборота составила 38,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июля 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $17,8 млрд, что на 24,2% больше, чем за первые семь месяцев 2017 года.

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