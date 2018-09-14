За семь месяцев объем обязательств банков Казахстана вырос на 1,8%

Астана, , 23:45 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года объем обязательств банков второго уровня Казахстана составил 21,4 трлн тенге ($57,44 млрд), что на 1,8% больше, чем годом ранее. Об этом 14 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля депозитов от банковских обязательств составила 80,3%. Данный показатель растет последние шесть лет — в 2012 году депозиты составляли 65,1% от банковских обязательств. За шесть лет также выросла доля депозитов физических лиц: с 36,8% в 2012 году до 49,4% — в 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года объем корпоративных вкладов в банках Казахстана составил 8,7 трлн тенге ($24,1 млрд), что на 1,6% меньше, чем в июле 2017 года.

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