Пятница, 14 Сентября 2018 года
23:46:39 МСК

Гройсман: Мы сократим госдолг до 52% ВВП

Экономика

Сегодня госдолг Украины составляет более 75% ВВП

Гройсман: Мы сократим госдолг до 52% ВВП
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 14 сентября 2018, 23:20 — REGNUM  Государственный долг Украины сократится в 2019 году до 52%, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября «112 Украина».

По его словам, государственный бюджет на 2019 год сделан таким образом, чтобы уменьшать внешнюю задолженность страны. Правительство планирует, что к 2019 году внешний госдолг сократится до 52% ВВП, а к 2020 году — до менее 50% ВВП.

Читайте также: Госдолг Украины превысил 75% ВВП — более $70 млрд

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков заявил, что госдолг Украины уже превысил 75% ВВП и составляет $70,2 млрд. По словам Долженкова, почти треть бюджета государства уходит на обслуживание этого долга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить