Гройсман: Мы сократим госдолг до 52% ВВП

Киев, , 23:20 — REGNUM Государственный долг Украины сократится в 2019 году до 52%, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября «112 Украина».

По его словам, государственный бюджет на 2019 год сделан таким образом, чтобы уменьшать внешнюю задолженность страны. Правительство планирует, что к 2019 году внешний госдолг сократится до 52% ВВП, а к 2020 году — до менее 50% ВВП.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков заявил, что госдолг Украины уже превысил 75% ВВП и составляет $70,2 млрд. По словам Долженкова, почти треть бюджета государства уходит на обслуживание этого долга.