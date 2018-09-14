Система автоматизированного управления АЭС «Аккую» будет создана в России

Анкара, , 22:42 — REGNUM 14 сентября пресс-служба «Русатом Автоматизированные системы управления» разместила на сайте компании сообщение о подписании контракта на поставку автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для всех четырех реакторов ВВЭР-1200 строящейся в Турции АЭС «Аккую».

Сумма контракта — 700 млн долларов, но отнюдь не она является главной новостью. Впервые на строящейся за рубежом АЭС Росатом не только разработал, но и будет поставщиком АСУ ТП «под ключ», без привлечения иностранных подрядчиков. Это и высочайший уровень ответственности, и перспективы получать такие же заказы на всех остальных строящихся российских АЭС за пределами России. АСУ ТП — наиболее важная часть энергетического блока после самой реакторной установки. Она насчитывает более двадцати подсистем — только каналов системы безопасности у ВВЭР-1200 три штуки, в АСУ ТП входит диверсифицированная система защиты и многое другое. Датчики, контрольная и измерительная аппаратура АСУ ТП находятся на каждом из узлов энергетической установки — от реактора до электрической части, до системы водоподготовки.

«Русатом Автоматизированные системы управления» в самом конце прошлого года подписала договор на разработку проекта АСУ ТП и технических требований к подсистемам, но готовились к основной части контракта и другие подразделения Росатома. 20 августа Специализированный НИИ приборостроения (СНИИП) получил от турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) лицензию на право изготовления и поставки оборудования системы контроля и управления реакторной установки АЭС «Аккую». Справится ли СНИИП с такой работой? Об этом институте можно рассказывать долго — он является одной из ведущих научных организаций в области ядерного приборостроения, которая решает задачи повышения ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и радиационно опасных объектов. Именно в СНИИП разработаны и внедрены в эксплуатацию крупные измерительно-информационные и управляющие программно-аппаратурные комплексы, обеспечивающие контроль ядерной, радиационной и экологической обстановки на многих промышленных и оборонных объектах. Комплексы установлены практически на всех энергоблоках АЭС, построенных российскими компаниями в России и за рубежом, а также в нескольких научно-исследовательских ядерных центрах. Конечно, в соответствии с законодательством РФ, «Русатом Автоматизированные системы управления» будет проводить тендер, но право на участие в нем получат только компании, получившие лицензию ТАЕК. Это и позволяет надеяться, что на АЭС «Аккую» будет работать полностью российская АСУ ТП.

Этот контракт является для «Русатом Автоматизированны системы управления» пионерным и в организационном плане — впервые компании придется самостоятельно решать все вопросы проектного финансирования. Но на «Аккую» многое происходит впервые, ведь это первая в истории мирового атомного проекта АЭС, которая будет оставаться собственностью не государства, выступающего в роли заказчика, — владеть и управлять станцией будет Росатом. Еще более уникальным делают этот проект и политические реалии — в стране, входящей в состав НАТО, будет работать АЭС, принадлежащая России. Какие из этого следует делать выводы — решайте самостоятельно, а нам остается только пожелать успехов государственной корпорации по атомной энергии при реализации этого проекта.