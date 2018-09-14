Свободный может стать «химической столицей» Дальнего Востока

Благовещенск, , 22:38 — REGNUM Власти Амурской области рассчитывают, что компания СИБУР в 2019 году пример решение о строительстве газохимического комплекса на территории региона. Об сообщил 13 сентября в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) врио губернатора Амурской области Василий Орлов. «Стоит отметить высокую степень готовности решения о строительстве в Свободном газохимического комплекса. Инвестор говорит о том, что в 2019 году оно будет принято», — сказал Орлов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о планах лидера нефте‑ и газохимической отрасли России компании СИБУР по строительству в Свободном газохимического комбината, который получит возможность работать в тесной производственной связке с еще одним строящимся в Свободном промышленным гиганте — газоперерабатывающем заводе «Газпрома». Соответствующий меморандум между собой компании подписали еще в прошлом году и в том случае, если СИБУР пойдет на реализацию своего проекта, в Свободном возникнет крупнейший в России химический кластер. Не вдаваясь в технические подробности, коротко — ГПЗ будет перерабатывать поступающий по магистральному трубопроводу «Сила Сибири-1», ГПК будет вести более глубокую переработку продукции ГПЗ. Еще одна удивительная особенность этого проекта — то, что газ приходящий из Ковыктинского месторождения «Газпрома», содержит необычно высокое процентное содержание гелия. В силу этого ГПЗ в Свободном станет крупнейшим в мире производителем этого газа, весьма востребованном в целом ряде промышленных отраслей. ГПК СИБУРа по предварительному проекту должен будет производить 1,9 млн. тонн полиэтилена, что резко увеличит экспортный потенциал не только Амурской области, но и всей России.

«Газпром» ведет строительство не только своего завода — уже идет возведение жилого поселка на 5 000 квартир для будущих сотрудников, началось расширение речного порта, который позволит экспортировать продукцию с минимальными транспортными издержками. Газ из Якутии — по магистральному трубопроводу, а рынок сбыта для всей химической продукции расположен на другом берегу Амура. Не менее 3 000 рабочих мест появится и на ГПК СИБУРа, потребуется персонал и для сервисных компаний, для того же речного порта, для железнодорожной станции. С учетом того, что оба химических гиганта рассчитывают не на вахтовый метод работы, а на постоянное проживание всех сотрудников, жизнь 50-тысячного Свободного в считанные годы может измениться самым кардинальным образом. В отличие от планов чиновников самых разных уровней, реальные производственные компании ведут совершенно реальную работу — на Дальнем Востоке может появиться первый за долгие годы город, население которого будет не уменьшаться, а расти.