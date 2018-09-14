Газ Каспия – основа для сотрудничества, а не конкуренции

Баку, , 22:28 — REGNUM В мае этого года в торжественной обстановке в присутствии президентов Азербайджана, Турции, Сербии, Болгарии и прибывшего лично убедиться, что и этот газопровод идет мимо Украины, Петра Порошенко был открыт газопровод TANAP. По этой магистрали природный газ с азербайджанского шельфового месторождения «Шах-Дениз-2» транзитом через Турцию будет идти в Евросоюз.

После этого события несколько недель нас старательно убеждали в том, что вот теперь-то уж точно позиции «Газпрома» на европейском газовом рынке мгновенно обнулятся, что с такой мощной конкуренцией российской компании уже никогда не справиться. «Азербайджан и Турция тянут в Европу газопровод, призванный составить конкуренцию «Газпрому» и перекроить европейский газовый рынок» — такой была общая тональность. Авторов подобного рода комментариев совершенно не интересовали никакие технические подробности — важнее было успеть первым предсказать очередную «гибель» «Газпрома». Мощность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд предназначены для Турции, то есть до потребителей стран ЕС дойдет только 10 млрд кубометров. По итогам 2017 года объем поставок «Газпрома» в Европу составил 194 млрд кубометров голубого топлива, в последние годы потребление газа в ЕС растет в среднем на 3−5% в год, на столько же падает добыча на месторождениях, расположенных на территории Европы. При годовом потреблении порядка 500 млрд кубометров необходимость в дополнительном импорте газа составляет порядка 25 млрд кубометров. Получается, что единственная польза, которую получает Европа от TANAP, то, что он поможет бороться с возможным дефицитом.

Новая волна предсказаний об очередном губительном для «Газпрома» развитии сценария началась вскоре после того, как президенты пяти стран Каспийского региона 13 августа подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Теперь комментаторы сосредоточились на том, что едва ли не в этом году в Европу хлынет газ из Туркмении, которая мгновенно станет мощнейшим противовесом российским поставкам. Но стоит припомнить, что инвестиции в освоение месторождения «Шах-Дениз-2» составили 28 млрд долларов США, сам магистральный газопровод проектировался и строился с 2012 по 2018 год и обошелся, по разным оценкам, в 9 млрд долларов. Диаметр труб TANAP не станет больше в связи с желанием западных партнеров получить как можно больше не российского, а туркменского газа, для этого нужно будет повторить тот же набор действий: освоить туркменские месторождения, протянуть магистральный трубопровод через Каспийское море и далее по тому же маршруту. Где найти инвесторов, допустят ли власти Туркмении иностранных специалистов к аудиту своих ресурсов, сколько времени займет разработка и реализация всех проектов? Ответов на все эти вопросы нет и в ближайшие годы не появится.

Видимо, устав от потока политических инсинуаций, явная цель которых — добиться охлаждения отношений между Россией и Азербайджаном, 13 сентября в своем выступлении на проходящем в Вашингтоне заседании Атлантического совета свои комментарии дал вице-президент государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR Виталий Байларбаев. Вот тезисы его выступления:

— Россия не препятствует допуску туркменского природного газа на европейский рынок через TANAP; TANAP не стремится конкурировать с газопроводами «Газпрома» в Европе, они все будут востребованы на фоне растущего спроса на энергоносители в ЕС. Никакой конкуренции как таковой нет. У Газпрома есть своя ниша, у SOCAR — своя. Попытки противопоставления друг другу трубопроводных проектов или просто деятельности SOCAR и «Газпрома» не имеют смысла.

Если еще короче — Азербайджан не намерен конкурировать с Россией на европейском газовом рынке, SOCAR будет сотрудничать с «Газпромом», стремясь использовать новые возможности, появившиеся после подписания Конвенции о статусе Каспийского моря.