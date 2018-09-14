Турецкая компания поможет Узбекистану создать планы туристических кластеров

Ташкент, , 22:26 — REGNUM Правительство Узбекистана подписало с турецкой компанией IdealIST три договора по разработке мастер-планов для создания туристических кластеров в регионах республики, сообщает 14 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства Азиза Абдухакимова.

Турецкая компания составит планы и технико-экономические обоснования для туристических кластеров в Хорезмской, Наманганской и Сурхандарьинской областях. Общая стоимость проектных документов составит $295 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года Узбекистан посетили 3,6 млн иностранных граждан, что на 126% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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