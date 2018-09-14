Toyota произведет рекордное количество автомобилей в 2018 году

Токио, , 22:12 — REGNUM Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor сообщила, что в 2018 году увеличит производство автомобилей на 1,2% до 10 миллионов 594 тысяч единиц по сравнению с предыдущим годом. Это станет новым рекордом. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Toyota вместе с дочерними компаниями Daihatsu и Hino Motors приняли решение пересмотреть производственный план. Это объясняется увеличением продаж в Китае, крупнейшем в мире рынке. Компания отмечает, что в Китае особенно популярны ходовые модели внедорожников и седанов бизнес-класса. Кроме этого, с ростом доходов китайцы все больше «пересаживаются» на люксовые варианты Toyota — Lexus. Однако, план может быть нарушен из-за нарастающего торгового напряжения между Японией и Соединенными Штатами. Около 700 тысяч автомобилей Toyota экспортирует в США.