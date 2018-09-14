Правительство Южной Кореи пытается стабилизировать рынок недвижимости

Сеул, , 21:36 — REGNUM Правительство Республики Корея объявило о принятии новых мер по борьбе с продолжающимся ростом цен на жилье. Цель правительства — стабилизировать рынок и сдержать неконтролируемое удорожание недвижимости.

Южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо сообщает, что будет повышен налог на дорогое жилье, также больше придется заплатить и владельцам нескольких квартир или домов. Теперь общий налог на недвижимость увеличится до 0.7% от стоимости, а на объекты дороже 535 000 долларов — до 3.2% с нынешних 2%. Кроме того, станет невозможным взять ипотеку на покупку еще одного жилья.

Ранее правительство анонсировало постройку 300 000 квартир, что должно стать дополнительным фактором сдерживания роста цен. Ожидается, что под действие новых мер попадут более 274 000 человек, что обеспечит поступление дополнительных налоговых поступлений в размере 372 миллионов долларов.