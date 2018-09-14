Пятница, 14 Сентября 2018 года
22:03:02 МСК

Украина увеличит почти на 20% расходы на армию

Экономика

Расходы на оборонную сферу в 2019 году составят $7,45 млрд

Украина увеличит почти на 20% расходы на армию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мобилизация

Киев, 14 сентября 2018, 21:25 — REGNUM  Оборонный бюджет Украины в 2019 году увеличится на 18%, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября УНИАН.

По его словам, расходы на оборону увеличат на 31,5 млрд гривен ($1,12 млрд). Таким образом, расходы на украинскую армию в 2019 году составят 209,5 млрд гривен ($7,45 млрд). Из этих средств 36,2 млрд гривен ($1,29 млрд) пойдет на обновление военной техники, 108,3 млрд гривен ($3,85 млрд) — на зарплаты военнослужащим, остальное пойдет на «общественную безопасности». Также Гройсман добавил, что военнослужащий ВСУ будет получать не менее 10 тыс. гривен ($360) в месяц.

Читайте также: Украину призвали финансировать армию, а не нацгвардию

Напомним, на данный момент украинский солдат в первый год службы получает 7,5 тыс. гривен ($280).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить