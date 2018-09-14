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Иран в ОПЕК: США не смогут «свести к нулю» иранский экспорт нефти

Экономика

Дефицит на мировом рынке не смогут компенсировать другие производители

Иран в ОПЕК: США не смогут «свести к нулю» иранский экспорт нефти
Иллюстрация: Businessinsider.com
Иранская нефть

Тегеран, 14 сентября 2018, 20:05 — REGNUM  Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что США не смогут осуществить своих планов по «сведению к нулю» иранского нефтяного экспорта, 14 сентября передает агентство Reuters.

По словам иранского представителя, мировой нефтяной рынок испытывает сильный дефицит, и даже наращивание мощностей других стран не сможет компенсировать отсутствие предложения от Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за опасений инвесторов в связи с предстоящими санкциями США нефтяной экспорт Ирана снижается, однако о его полном прекращении речи не идет.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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