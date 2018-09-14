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Гройсман: ВВП Украины два года подряд будет расти в одном темпе

Экономика

Правительство Украины надеется за пять лет повысить рост ВВП до 5-7%

Киев, 14 сентября 2018, 19:53 — REGNUM  На 3% вырастет ВВП Украины в 2019 году, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября УНИАН.

По его словам, в 2018 и 2019 годах рост ВВП Украины составит 3%. Гройсман добавил, что во втором квартале 2018 года рост ВВП достиг 3,6%. Премьер-министр подчеркнул, что рост ВВП на 3% означает рост производства для страны в размере 1 трлн гривен ($36 млрд). Также Гройсман отметил, что правительство надеется в течение пяти лет довести рост ВВП до 5−7%.

Напомним, Национальный банк Украины оценивает рост ВВП Украины в 2018 году в 3,4%, правительство — в 3%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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