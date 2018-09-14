Правительство Украины пообещало снизить инфляцию в 2019 году

Киев, , 19:17 — REGNUM В 2019 году темпы инфляции на Украине замедлятся до 7,4%, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября УНИАН.

По его словам, в 2018 году ожидается, что инфляция будет менее 10%. Гройсман отметил, что инфляция в 2019 году будет точно менее 8.

Напомним, в августе 2018 года инфляция на Украине составила 9%, что выше на 0,1% по сравнению с августом 2017 года, когда инфляция составляла 8,9%. Прогноз Национального банка Украины на конец 2018 года относительно инфляции — 8,9%. Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) — 10%.