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Правительство Украины пообещало снизить инфляцию в 2019 году

Экономика

До 7,4%

Правительство Украины пообещало снизить инфляцию в 2019 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 14 сентября 2018, 19:17 — REGNUM  В 2019 году темпы инфляции на Украине замедлятся до 7,4%, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 14 сентября УНИАН.

По его словам, в 2018 году ожидается, что инфляция будет менее 10%. Гройсман отметил, что инфляция в 2019 году будет точно менее 8.

Напомним, в августе 2018 года инфляция на Украине составила 9%, что выше на 0,1% по сравнению с августом 2017 года, когда инфляция составляла 8,9%. Прогноз Национального банка Украины на конец 2018 года относительно инфляции — 8,9%. Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) — 10%.

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Инфляция
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