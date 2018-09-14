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В Наманганской области Узбекистана планируют собирать мотоциклы

Экономика

Стоимость проекта составит 12,9 млрд сумов ($1,65 млн)

В Наманганской области Узбекистана планируют собирать мотоциклы
Avinash Meetoo
Lifan LF150-14

Ташкент, 14 сентября 2018, 19:37 — REGNUM  В Наманганской области Узбекистана «Узавтопром» откроет завод по сборке мотоциклов, сообщает 14 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на постановление правительства республики.

Стоимость проекта составит 12,9 млрд сумов ($1,65 млн). Около 10 млрд сумов ($1,28 млн) будет предоставлено в кредит. Завод планируется сдать в эксплуатацию до 1 ноября 2019 года. Предприятие будет выпускать 10 тыс. мотоциклов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня глава «Узавтопрома» Умиджан Салимов заявил, что в Наманганской области планируется организовать производство мотоциклов китайской компании Lifan и индийской компании Bajaj в Навои.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан планирует наладить производство мотоциклов

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