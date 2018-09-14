Пятница, 14 Сентября 2018 года
20:21:14 МСК

ФРС отчиталась о росте промышленного производства в США

Экономика

В августе рост составил 0,4%

Вашингтон, 14 сентября 2018, 19:39 — REGNUM  Федеральная резервная система США сообщила о росте промышленного производства в стране в августе на 0,4%, 14 сентября передает агентство Reuters.

Рост производства обеспечили, прежде всего, автопроизводители (4%), в то время как в остальных секторах, даже в нефтяном секторе, рост оказался не выше 1%.

Также ФРС пересмотрела статистику июля месяца — по новой информации, рост промышленного производства также составил 0,4% вместо ранее заявленных 0,3%.

Читайте также: Дефицит бюджета США в августе 2018 года составил $214 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика и бизнес в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить