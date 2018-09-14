На Урале миллиардеров стало больше в 2,4 раза

Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM В Свердловской области за год резко выросло количество миллиардеров. Декларации о доходе более миллиарда рублей сдали 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ФНС.

Это в 2,4 раза больше уровня 2017 года, пояснили в ФНС.

Всего в январе-июле 2018 года декларации о доходах за 2017 год сдали 337 тыс. свердловчан. Это на 4,5% больше, чем за 2016 год. Граждан с доходом от миллиона рублей до 10 млн стало на 14% больше (24 тыс. человек). От 10 до 100 млн доход показали 787 человек, по ним тоже рост — на 12%. От 100 до 500 млн доход получили 96 человек, а от 500 млн до 1 млрд — 13.