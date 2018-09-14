Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

Москва, , 18:16 — REGNUM Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в случае реализации рисков. Об этом заявила на пресс-конференции 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается того, не является ли это началом цикла повышения ставки, мы не исключаем повышения, но лишь в том случае, если риски, о которых мы говорили, реализуются», — сказала глава ЦБ.

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Ранее, напомним, Эльвира Набиуллина заявила, что решение о повышении ключевой ставки было принято Центробанком с целью ограничения инфляционных рисков. Она также отметила, что российский финансовый рынок «уже заложился на повышение ключевой ставки» под воздействием в первую очередь внешних факторов.

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