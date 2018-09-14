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Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

Экономика

Банк России 14 сентября повысил ключевую ставку до 7,5%

Москва, 14 сентября 2018, 18:16 — REGNUM  Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в случае реализации рисков. Об этом заявила на пресс-конференции 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается того, не является ли это началом цикла повышения ставки, мы не исключаем повышения, но лишь в том случае, если риски, о которых мы говорили, реализуются», — сказала глава ЦБ.

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Ранее, напомним, Эльвира Набиуллина заявила, что решение о повышении ключевой ставки было принято Центробанком с целью ограничения инфляционных рисков. Она также отметила, что российский финансовый рынок «уже заложился на повышение ключевой ставки» под воздействием в первую очередь внешних факторов.

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Ключевая ставка Банка России
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