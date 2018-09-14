Азиатский банк развития поможет Грузии изучить возможности проекта Анаклия

Тбилиси, , 18:07 — REGNUM Азиатский банк развития 14 сентября оформил с Консорциумом развития Анаклии меморандум о взаимопонимании, на основании которого Грузии будет оказана помощь в изучении возможностей развития порта Анаклия и специальной экономической зоны.

По информации Консорциума развития Анаклии, документ подписали генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Вернер Липах, генеральный директор Консорциума развития Анаклии Леван Ахвледиани и генеральный директор АО «Анаклия Сити» Кетеван Бочоришвили.

Как заявил Вернер Липах, его банк «обеспечит мобилизацию финансов и окажет консультационные услуги для углубления возможностей предусмотренного проектом регионального развития».

«Мы предлагаем финансирование как государству, так и частному сектору. Мы можем привлечь для Грузии широкомасштабное финансирование, обеспечить помощь по подготовке к транзакции, содействовать сотрудничеству между публичным и частным секторами и региональному партнерству, а также мобилизовать техническую помощь», — заявил представитель банка.

Порт в местечке Анаклия, в строительство которого планируется вложить около $3 млрд, должен стать самым крупным глубоководным портом в регионе, утверждают авторы проекта.

По информации Консорциума развития Анаклии, с 16 сентября здесь начнутся масштабные морские работы, для проведения которых в Анаклию уже направляется корабль-дноуглубитель компании «Афина», который будет проводить работы по углублению морского дна. Морское строительство будет вести победитель международного тендера компания Van Oord.

В результате морских работ со дна моря будет поднято и размещено на поверхности около 5 млн кубометров песка. Для этой цели уже подготовлена территория площадью 110 га, с которой снят и отдельно складирован верхний плодородный слой почвы.

Авторы проекта утверждают, что первые глубоководные суда порт Анаклия сможет принимать уже через 3 года, а полностью строительство порта и осуществление проекта планируют завершить в течение 50 лет.