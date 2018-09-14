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79,2% работающих в Киргизии иностранцев – граждане Китая

Экономика

На втором месте граждане Турции – 5,9% от общего числа трудоустроенных иностранцев, а на третьем граждане Южной Кореи – 2,2%

79,2% работающих в Киргизии иностранцев – граждане Китая
H. Grobe
Китайские дети — фото 1982 года

Бишкек, 14 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  В 2018 году разрешение на работу в Киргизии получили 16 490 иностранных граждан из 88 стран мира. Из них 79,2% являются подданными Китая. Об этом на пресс-конференции заявил заведующий отделом по работе с иностранными гражданами госслужбы миграции Бакытбек Кудайбердиев, пишет «24.kg».

По его словам, на текущий год киргизстанские власти установили квоту на привлечение рабочей силы из-за рубежа в количестве 16 490 человек. При этом разрешение на работу получил лишь 10 961 иностранный специалист, в том числе 8 679 граждан Китая.

Чиновник отметил, что большинство иностранных трудовых мигрантов традиционно устраиваются на работу в столице Киргизии. Также многие иностранцы предпочитают трудоустраиваться в Джалал-Абадской области, где располагаются золоторудные месторождения.

Подводя итоги, Кудайбердиев сообщил, что также на территории Киргизии в настоящее время работают 647 граждан Турции, 224 представителя Южной Кореи и 171 гражданин Пакистана.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным государственной службы миграции, в 2017 году власти Киргизии выдали 14 768 разрешений на работу для иностранных граждан.

Из них гражданам Китая — 11 593 квоты, Турции — 1 153 квоты, Южной Кореи — 324 квоты, Южной Кореи — 193 квоты, США — 187 квот, Вьетнама — 181 квоту, Индии — 129 квот и Узбекистана — 118 квот.

Отметим, что большинство трудовых квот для работы в Киргизии в минувшем году получила компания «China Road», занимающаяся строительством и реконструкцией автомобильных дорог.

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Китай в Туркестане
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