11 алиментщиков в Чувашии задолжали более 1 млн рублей

Чебоксары, , 18:01 — REGNUM В Чувашии с начала года алиментные долги удалось снижены на 140 млн рублей и в настоящее время составляют 850 млн рублей. Средняя сумма задолженности — 117 тыс. рублей. При этом 11 человек задолжали по алиментным платежам более 1 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 сентября, заявила на заседании Госсовета исполняющая обязанности руководителя УФССП по Чувашии Наталия Вассиярова.

Главный судебный пристав республики заверила, что ситуация с алиментными долгами «находится на постоянном особом контроле» ведомства. По состоянию на 1 сентября 2018 года, на исполнении находятся 7300 дел данной категории, средняя сумма задолженности по одному исполнительному делу о взыскании алиментов составляет 117 тыс. рублей.

«11 человек в республике на сегодняшний день имеют задолженность свыше 1 млн рублей по алиментным обязательствам. У 189 должников сумма задолженности превышает 500 тыс. рублей. Это люди, которые в большей части ведут асоциальный образ жизни», — сообщила Наталия Вассиярова.

Наибольшее число должников находится в Алатырском, Марпосадском, Шумерлинском районах. Реже всего уклоняются от алиментных обязательства в Комсомольском, Батыревском, Моргашском и Яльчикском районах.

Наталия Вассиярова отметила, что сумма задолженности «из года в год» снижается, но не так, «как бы нам хотелось». В настоящее время долги по алиментам в Чувашии составляют 850 млн рублей, что на 320 млн рублей меньше, чем было на аналогичную дату 2017 года, а с начала года задолженность удалось сократить на 140 млн рублей.

Всего на исполнении находилось 600 тыс. исполнительных производств, из них 350 тыс. возбуждено в этом году. Окончено 280 тыс. производств, взыскано 4,5 млрд рублей.