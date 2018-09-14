Дефицит внешней торговли Украины вырос более чем на 40%

Киев, , 17:52 — REGNUM За семь месяцев 2018 года дефицит внешней торговли товарами на Украине увеличился на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно статистическим данным, дефицит внешней торговли товарами Украины за указанный период 2018 года составил $2,848 млрд. При этом экспорт товаров вырос на 12,7% до $26,876 млрд, импорт — на 15,9% до $30,94 млрд. Экспорт товаров в страны ЕС вырос на 18,7% до $11,311 млрд, экспорт в Россию сократился на 5,7% — до $2,148 млрд. Импорт из стран ЕС увеличился на 13,3% до $12,872 млрд, импорт из России тоже вырос на 25% — до $4,439 млрд.

Напомним, ранее Нацбанк Украины за семь месяцев 2018 года оценил дефицит внешнеторгового баланса Украины в размере $5,503 млрд.