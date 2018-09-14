Во Владимире похвастались спасением чуть не погубленного завода

Владимир, , 17:42 — REGNUM На владимирском заводе «Автоприбор», который чуть не закрылся в мае 2018 года, прорабатывается возможность производства автомобильного газового оборудования. Об этом 14 сентября сообщила губернатор Светлана Орлова. По мнению главы области, заказы может поставлять недавно открывшийся завод «Волгабас».

"Прорабатывается тема участия предприятия в разработке и выпуске комплектующих для автомобильного газового оборудования. Хороший дополнительный заказ вам даст завод «Волгабас», — сказала Светлана Орлова (цитата — пресс-служба администрации Владимирской области).

Кроме того, на заводе разработан проект производства стеклоочистителей для автобусов, которые будут поставляться на завод «Волгабас». Также возобновлено сотрудничество с «АвтоВАЗом», заводами ПАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, General Motors и оборонными предприятиями

Как сообщили в пресс-службе, сейчас завод работает в составе компании «СОТА», которая выкупила мощности и активы завода в июле 2018 года. Он сменил юридическое лицо, став научно-производственным комплексом. В августе объем производства на заводе составил 122 млн рублей, а объем отгруженной продукции — около 67,4 млн рублей. Сейчас на заводе разработана инвестиционная программа, которая в том числе предусматривает покупку современных линий покраски. На новом научно-производственном комплексе работают 860 человек, 800 из которых раньше тоже были трудоустроены на заводе «Автоприбор».

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2018 года все сотрудники завода чуть было не остались без работы.

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