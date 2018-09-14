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Правящие партии Италии потратят по 8 млрд евро на предвыборные обещания

Экономика

Правительство намерено частично снизить налоговую нагрузку, частично отменить пенсионную реформу и ввести «доход от гражданства»

Рим, 14 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  Первый бюджетный маневр нового правительства Италии обойдется в 28−30 млрд евро, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 14 сентября.

Большая часть этих средств, 16 млрд евро (а не 10 млрд, как сообщалось ранее), будет потрачено входящими в правящую коалицию партиями на выполнение части своих предвыборных обещаний.

Предполагается, что «Лига» Маттео Сальвини потратит 8 млрд евро на финансирование частичного снижения налоговой нагрузки и частичной отмены пенсионной реформы. Правительство планирует унифицировать ставки НДФЛ и снизить пенсионный возраст, введя «квоту 100» (право выхода на пенсию получит гражданин, сумма возраста и стада которого равна 100 — к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин).

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В свою очередь «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо использует свои 8 млрд евро на введение так называемого «дохода от гражданства»: временно безработные граждане получат право на получение выплат (по разным данным от 300 до 780 евро) в обмен на участие в общественных работах.

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Экономика Италии
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