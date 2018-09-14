Глава ТПП РФ рассказал, как малому бизнесу выходить на внешние рынки

Владивосток, , 17:00 — REGNUM «Крупные фирмы при выходе на внешние рынки редко нуждаются в поддержке — у них есть всё. А вот малому и среднему бизнесу бывает не только непросто выйти на зарубежный рынок, но и решиться на такой шаг», — считает Сергей Катырин. Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) заявил об этом в дискуссии на Восточном экономическом форуме «Прорыв в АТР: инструменты акселерации экспортно ориентированных МСП».

По мнению главы федеральной палаты, чтобы о компании смогли узнать партнеры и потребители, необходимо участие в зарубежных выставках. Для этого ТПП РФ совместно с АО «РЭЦ» и АО «Экспоцентр» работают по организации презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Дальнего Востока в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). ТПП двух регионов — Приморского и Хабаровского краев — собрали солидный блок предложений, причем речь идет о проектах, ориентированных на экспорт.

Кроме того, чтобы не стать жертвой иностранных фирм-однодневок и не терпеть убытки, важно серьезно подойти к выбору партнера. Глава Палаты порекомендовал действовать через представительства ТПП РФ и торгпредства, и вообще, при проверке будущего партнера следует использовать несколько источников.

Также зачастую бизнес сталкивается со сложностями сертификации товара, так как российские сертификаты признаются не везде, а за рубежом такая процедура проходит сложно и обходится дорого, особенно для малого и среднего бизнеса. «Здесь, пока кардинально не решен вопрос о признании наших сертификатов, им нужна финансовая поддержка, а также полная информация, что, как и где это за рубежом делается», — подчеркнул Сергей Катырин.

Он также убежден, что очень важны бизнес-миссии, то есть целевые поездки наших предпринимателей в страны, рынки которых им интересны. Система торгово-промышленных палат страны организует ежегодно сотни таких миссий. «Нередко именно так и принимается решение стать экспортером: приехал предприниматель, посмотрел, оценил качество, проанализировал цены, пообщался с потенциальными партнерами, вернулся и начал работать на экспорт», — отметил Сергей Катырин.

Во время обсуждения этой темы генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев сообщил, что в соответствии с национальным проектом предстоит довести долю малых и средних предприятий в общем экспорте до 10%; между тем на Дальнем Востоке уже достигнут рубеж в более чем 20%. Это объяснимо: российский мегарегион граничит со странами АТР, являющимися его естественными партнерами. Сегодня стоит задача увеличивать количество малых и средних предприятий и ориентировать их на экспорт; малых сегодня не так и много на Дальнем Востоке, потому что спрос на внутреннем рынке здесь невелик.

По мнению генерального директора компании eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, хорошо развитая электронная торговля в странах АТР — солидная ниша для российского бизнеса. Однако для этого нужно иметь склады товаров, максимально приближенные к потенциальным потребителям, а еще лучше — непосредственно в их странах. Но для этого следует находить надежных партнеров.

Вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко подчеркивает важность развития приграничных сельскохозяйственных территорий. По его словам, соседи готовы массово закупать сою, которую Приморье выращивает без ГМО, и это шанс для российского бизнеса. «Приморье охотно предоставит площадки, на которых совместные предприятия будут собирать разнообразную технику, используя ввезенные технологии. Овладев технологиями, мы сможем выпускать технику на экспорт», — заверил вице-губернатор.