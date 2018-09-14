Фондовый рынок США продолжает рост

Нью-Йорк, США, , 17:11 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США начали день торгов в «зеленой зоне», 14 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 23,57 пункта (0,09%), до 26 169,56 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 2,20 пункта (0,08%), на уровне 2906,38 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 12,45 пункта (0,16%), до 8026,16 пункта.

Настроение рынка, как и 13 сентября, определяется внезапным «перемирием» в торговой войне Китая и США и ростом компаний технологического сектора.

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