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Фондовый рынок США продолжает рост

Экономика

Настроение рынка определяется «перемирием» в торговой войне Китая и США

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2018, 17:11 — REGNUM  Все основные индексы фондового рынка США начали день торгов в «зеленой зоне», 14 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 23,57 пункта (0,09%), до 26 169,56 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 2,20 пункта (0,08%), на уровне 2906,38 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 12,45 пункта (0,16%), до 8026,16 пункта.

Настроение рынка, как и 13 сентября, определяется внезапным «перемирием» в торговой войне Китая и США и ростом компаний технологического сектора.

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