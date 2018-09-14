Банк России ожидает постепенного снижения цены на нефть до $55

Москва, , 16:57 — REGNUM Банк России прогнозирует постепенное снижение средней цены на нефть в 2021—2022 годах до $55 за баррель. Об этом сообщила на пресс-конференции 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, такая цена на нефть закладывается Центробанком в базовый сценарий. Аналитики ЦБ ожидают, что снижению цен будет способствовать увеличение объёмов сланцевой добычи, а также постепенное смягчение ограничений на добычу нефти.

Напомним, 12 сентября стоимость барреля нефти Brent впервые с мая текущего года превысила показатель в $80 за баррель. За два последующих дня нефть вновь опустилась к району $78 за баррель.

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