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В Узбекистане обсудят развитие транспорта в Туркестане

Экономика

В мероприятии примут участие 300 представителей из 50 стран мира

Ташкент, 14 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  В Ташкенте состоится международная конференция, посвященная развитию транспортной инфраструктуры в странах Туркестана, сообщает 14 сентября издание «Народное слово».

Конференция «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности» состоится 20−21 сентября.

В мероприятии примут участие 300 представителей из 50 стран мира. Программная часть конференции охватывает автомобильные и железнодорожные перевозки, а также авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Ташкенте состоялась международная конференция на тему «Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Китай обсудили реализацию проекта «Один пояс — один путь»

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Экономика Узбекистана
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