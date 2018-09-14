Гройсман: К концу 2018 года Киев получит финансовую помощь от Евросоюза

Киев, , 16:48 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир заявил, что к концу 2018 года его страна может получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского союза. Об этом Гройсман написал сегодня, 14 сентября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

По словам Гройсмана Украина и Евросоюз подписали меморандум о начале четвертой программы макрофинансовой помощи.

«Приветствую подписание меморандума между Украиной и ЕС относительно четвёртой программы макрофинансовой помощи… Уже к концу года мы ожидаем первого транша», — пишет глава кабинета министров Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем четвертой программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС Украине составит 1 млрд евро.