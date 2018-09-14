Мэрия Сочи пыталась купить мебель на 6,2 млн рублей: прокуратура помешала

Сочи, Краснодарский край, , 16:46 — REGNUM В Краснодарском крае прокуратура лишила чиновников мэрии Сочи возможности сидеть на стульях за 6,2 млн рублей. Об отмене закупки 14 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщается, в сентября администрацией Сочи был объявлен аукцион в электронной форме на закупку мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест. Начальная цена контракта была объявлена в 6,2 млн рублей.

Прокуратура проверила аукционную документацию и пришла к выводу об избыточности требований к закупаемой мебели. Так, чиновники рассчитывали приобрести мебель из массива твердых пород дерева, с обивкой из натуральной полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород дерева. В прокуратуре посчитали, что такие требования не соответствуют муниципальным нуждам.

Надзорный орган внес директору муниципального заказчика предостережение о недопустимости нарушения законодательства, в этот же день закупка была отменена.