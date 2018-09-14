ЕС выделит Киеву кредит в 1 млрд евро в обмен на лес-кругляк и условия МВФ

Киев, , 16:31 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, в Киеве президент Украины Петр Порошенко вместе с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским союзом относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

«Это большая поддержка в проведении реформ не только финансовая, но и консультативная. Вы по праву являетесь соучастником и спонсором реформ, которые проводятся в Украине на протяжении последних четырех лет. Сегодня мы подписали два важных документа. Первый документ — кредитный договор между Украиной и ЕС относительно Четвертой макрофинансовой помощи размером в 1 млрд евро. Это чрезвычайно важно. Второе — Меморандум о взаимопонимании», — сказал Порошенко во время подписания документов.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Киев получит кредит при условии выполнения ряда условий (снятия эмбарго на экспорт леса-кругляка) и достижения успеха в переговорах с Международным валютным фондом.

«Программа направлена на решение экономических вопросов, а также на поддержку экономической стабилизации, рост и создание новых рабочих мест в Украине. Это усилит уверенность международных инвесторов в будущем Украины… Эта программа также содержит условия, которые не были выполнены в рамках предыдущих программ. Предоставление средств ЕС зависит от параллельного внедрения программы МВФ. Поэтому очень важно, чтобы нынешние переговоры с миссией МВФ были позитивными», — сказал Домбровскис.

Напомним, в 2017 году ЕС не предоставил Украине макрофинансовую помощь, поскольку Киев отказался снять мораторий на экспорт леса-кругляка в ЕС.

Как сообщалось, 14 сентября представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что МВФ изменил программу расширенного финансирования EFF на программу Stand-by, которая разработана для тех стран, которые вышли из преддефолтного состояния.

«Международный валютный фонд изменил программу помощи на программу Stand-by. Программа Stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Это говорит о признании международными финансовыми институциями, что Украина показывает очень хороший рост», — сказала Луценко.