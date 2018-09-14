Липецким бизнесменам дадут субсидии на создание и развитие производства

Липецк, , 16:22 — REGNUM В администрации Липецкой области проходит конкурсный отбор предпринимателей, претендующих на получение субсидий предпринимателей. Как сообщила пресс-служба областной администрации, эта мера поддержки реализуется в регионе с 2014 года в рамках подпрограммы по развитию малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма направлена на создание дополнительных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего бизнеса, инвестирующих средства в создание, развитие или модернизацию производства товаров, в новые технологии, выпуск новых конкурентоспособных и импортозамещающих видов продукции.

Субсидии предоставляются на компенсацию 50% фактических затрат на покупку нового оборудования для производства товаров. Максимальный размер субсидии по этому направлению в 2018 году составил три миллиона рублей. Финансирование осуществляется полностью за счет средств областного бюджета. Заявки принимались до 1 сентября. Поступило 37 заявок с общей суммой инвестиций в размере 1 млрд 47 млн рублей.

Господдержка позволит предприятиям модернизировать существующие и создать новые производства, а также ускорить их вовлечение в процесс импортозамещения. Кроме того, поддержка позволит сохранить 1127 рабочих мест и создать новые, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. При отборе претендентов особое внимание уделяется уровню заработной платы работников, отсутствию задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по заработной плате перед работниками.

Администрация Липецкой области, учитывая важность поддержки промышленного сектора экономики со стороны государства, планирует до конца 2018 года профинансировать заявленные проекты в полном объеме.

«Постоянный диалог предпринимательского сообщества и власти позволяет разрабатывать и внедрять новые, оптимальные для сегодняшних условий, меры господдержки бизнеса», — отмечает глава региона Олег Королев.