Пятница, 14 Сентября 2018 года
16:54:18 МСК

Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России в 2020 году

Экономика

Прогноз повышен на 0,3 процентных пункта

Москва, 14 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  Банк России повысил свой среднесрочный прогноз по росту ВВП России на 2020 год с прежних 1,5−2% до 1,8−2,3%. Об этом сообщила 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Рост ВВП в 2019 году, по оценке Центробанка, может составить 1,2−1,7%.

Набиуллина уточнила, что среднесрочный прогноз было решено повысить, принимая во внимание заявленные структурные и налогово-бюджетные меры, а также изменение внешних условий.

Напомним, ранее сегодня совет директоров ЦБ впервые с 2014 года принял решение о повышении ключевой ставки — до 7,5%. В течение последних лет регулятор планомерно снижал ставку.

Читайте также: Повышение ставки ЦБ РФ приведет к удорожанию кредитов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить