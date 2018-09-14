Центробанк повысил прогноз по росту ВВП России в 2020 году

Москва, , 16:19 — REGNUM Банк России повысил свой среднесрочный прогноз по росту ВВП России на 2020 год с прежних 1,5−2% до 1,8−2,3%. Об этом сообщила 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Рост ВВП в 2019 году, по оценке Центробанка, может составить 1,2−1,7%.

Набиуллина уточнила, что среднесрочный прогноз было решено повысить, принимая во внимание заявленные структурные и налогово-бюджетные меры, а также изменение внешних условий.

Напомним, ранее сегодня совет директоров ЦБ впервые с 2014 года принял решение о повышении ключевой ставки — до 7,5%. В течение последних лет регулятор планомерно снижал ставку.

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