У Центробанка были все поводы для повышения ключевой ставки

Москва, , 15:39 — REGNUM Центробанк РФ не оправдал ожидания аналитиков и повысил ключевую ставку, однако у регулятора были на это весомые поводы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 заявил эксперт БКС Брокер Альберт Короев.

«Центробанк повысил ключевую ставку по итогам сентябрьского заседания на 0,25 процентных пункта до 7,5%, тогда как аналитики ожидали сохранения на прежнем уровне. С момента последнего заседания поводов для ужесточения политики у регулятора, безусловно, стало больше. Распродажи на рынке гособлигаций и девальвация рубля на фоне ожидания введения санкций США на покупку нового российского долга привели к росту инфляционных ожиданий», — отметил Короев.

Он напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее уже предупреждала, что регулятор вынужден рассматривать и возможность повышения ставки, несмотря на то, что до этого показатель только снижался и в 2020 году должен был составить 6,5−7%.

«Риторика по дальнейшей политике также ужесточилась. ЦБ отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — считает Короев.

В связи с этим, опасается он, регулятор может и дальше повышать показатель. Однако от таких действий ЦБ есть и плюсы.

«Рубль укрепился после публикации решения», — отметил Короев.

На заседании совета директоров 14 сентября Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%. Это первое повышение показателя с 2014 года — до этого регулятор планомерно снижал ставку.