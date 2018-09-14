Власти Украины: страна вышла из преддефолтного состояния

Киев, , 15:37 — REGNUM Международный валютный фонд изменил программу расширенного финансирования EFF на программу Stand-by, которая разработана для тех стран, которые вышли из преддефолтного состояния. Об этом 14 сентября в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко.

«Международный валютный фонд изменил программу помощи на программу Stand-by. Программа Stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Это говорит о признании международными финансовыми институциями, что Украина показывает очень хороший рост», — сказала Луценко.

По ее словам, бюджет Украины на 2019 год будет ровным и сбалансированным.

«Бюджет будет ровным. Начатые в прошлом году финансирования проектов будут сохранены… Бюджет будет достаточно ровным с небольшим ростом… Людям, которые работают в бюджетной сфере, поднимут зарплаты, но госслужбе — людям в министерствах, госадминистрациях, ведомствах, этой категории заморозят зарплату», — обещает Луценко.

Она сообщила, что в 2019 году Киев отдаст по внешним долгам 3 млрд долл.

«Давайте не забывать, что этот бюджет будет достаточно трудным в силу того, что нам надо будет отдать в следующем году около 3 млрд долл. Это долги предыдущих правительств. И президент сегодня заявлял, что в период, когда премьером была Тимошенко, было взято около 26 млрд долл., когда был Азаров (экс-премьер Николай Азаров) — около 20 млрд. Пришло время отдавать их предыдущие долги. Соответственно, нагрузка и в этом, и следующем году будет достаточно высокой», — подытожила Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина самостоятельно не может погасить внешние долги. По его словам, Киев вынужден выходить на внешние рынки и сотрудничать с МВФ, чтобы избежать дефолта.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыла миссия МВФ. Международные кредиторы требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.