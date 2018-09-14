Порошенко: Украина тратит деньги «Газпрома» на свою безопасность

Киев, , 15:31 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, в Киеве на международном форуме «Ялтинская европейская стратегия» бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт поинтересовался у президента Украины Петра Порошенко о ситуации в энергетической безопасности страны.

«Мистер президент, вы много сказали о разных вопросах, но ничего не сказали об энергетической безопасности. В прошлом была проблема зависимости от импорта и транспортировки газа, потому что в этом надо твердо стоять на ногах», — сказал Бильдт.

В свою очередь президент Порошенко отметил, что сегодня Украина вынуждена тратить деньги, полученные от «Газпрома» за транзит российского газа, на сектор обороны и безопасности.

«Мы приглашаем европейские компании сотрудничать с нами по украинскому транзиту. Надеюсь, Карл, что через 5−6 лет мы сделаем все, чтобы стать энергетически независимыми. Те доходы, которые мы получаем от транзита газа — это те деньги, которые мы тратим на безопасность и оборону. Именно поэтому Россия хочет инвестировать в «Северный поток», — считает Порошенко.

По его словам, резервные мощности газотранспортной системы Украины позволяют России отказаться от необходимости постройки «Северного потока-2» и сэкономить затраты.

«Мы уже сказали, что «Северный поток-2» — это политический проект, в нем экономического смысла — ноль. Россия может все перекачивать через Украину, без «Северного потока», дополнительно ничего не инвестируя. У России есть только политические цели — дальше оказывать давление, чтобы ЕС был больше зависим от российского газа», — добавил президент Украины.

Он заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 млрд долл.

«Кстати, вчера Россия сделала заявление, что она не полностью признает решение Стокгольмского суда. И они будут подавать апелляцию непонятно куда. Но это показывает, насколько Россия надежна как поставщик природного газа, потому что все европейские контракты базируются на Стокгольмском арбитраже. Если мы выиграли этот суд и не можем получить деньги по решению, то, как вообще кто-то может доверять России в энергетическом секторе?», — задался вопросом Порошенко.

Порошенко также сообщил о том, что Украина ежегодно сокращает потребление природного газа.

«Что мы сделали? Мы на 30% сократили потребление газа благодаря сотрудничеству в сфере энергоэффективности, в том числе сотрудничестве со Швецией, потому что вы, Карл, запустили «Восточное партнерство» с другими народами Европы… Теперь мы делаем энергетический рынок абсолютно прозрачным, чего не было на протяжении всей истории Украины. Мы боремся с коррупцией в этой сфере и делаем все от нас зависящее, чтобы привлекать инвесторов в эту очень важную сферу», — подытожил президент.

Ранее, в «Нафтогазе» заявляли, что в 2017 году доходы компании от транспортировки российского газа составят около 3 млрд долл.

Как сообщалось, в августе президент Порошенко заявил, что с 2013 годом Украина на 30% сократила потребление газа.

«Задание, которое я поставил — чтобы мы перешли на собственное производство газа, сократили неэффективное потребление газа. И на сегодняшний день по сравнению с 2013 годом потребление газа сокращено почти на 30%. И увеличили отечественную добычу через Укргазвидобування», — заявил Порошенко.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. В частности, арбитраж обязал российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,5 млрд долл и ежегодно продавать Украине до 5 млрд куб. м газа по среднеевропейским ценам.

«Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня 2018 года шведский суд удовлетворил ходатайство «Газпрома» о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, которое действовало до сегодняшнего дня.