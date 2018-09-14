Повышение ставки ЦБ РФ приведет к удорожанию кредитов

Москва, , 15:22 — REGNUM Банк России 14 сентября пошел на повышение процентной ставки на фоне ожидаемого роста инфляции и сохраняющихся системных рисков для экономики России на фоне внешнего давления. Повышение ставки ожидаемо приведет к удорожанию кредитов, однако вырастут и ставки по депозитам, что может привести к незначительному росту популярности банковских вкладов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«В целом Банк России не дал сигнала, что период смягчения денежно-кредитной политики завершен, поэтому пока нужно ориентироваться на сегодняшнее решение как на разовую реакцию регулятора. Скорее всего, продолжения повышения ключевой ставки на следующих заседаниях Центробанка ожидать не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Банк России впервые за четыре года (с 2014 года) принял решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Решение принято в связи с тем, что в России увеличились проинфляционные риски. Также сообщается, что ЦБ РФ прогнозирует рост годовой инфляции до 5−5,5% по итогам 2019 года.

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