Пятница, 14 Сентября 2018 года
17:00:04 МСК

Авиасообщение между Москвой и Псковом станет ежедневным с марта

Экономика

Полёты возобновятся в октябре

Авиасообщение между Москвой и Псковом станет ежедневным с марта
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Перрон аэропорта «Внуково»

Псков, 14 сентября 2018, 15:16 — REGNUM  Авиасообщение между Москвой и Псковом, которое возобновится 2 октября, планируется сделать ежедневным с марта 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 14 сентября, заявил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании «Азимут» Олег Дышкант.

По его словам, пока самолеты будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут. Рейсы будут осуществляться из псковского аэропорта в московский аэропорт «Внуково».

Также Дышкант заявил, что авиакомпания «Азимут» намерена расширить географию полётов из Пскова. В планах — рейсы в Краснодар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту «Псков — Москва» были прекращены в связи с кризисом в псковской авиакомпании «Псковавиа». Руководство Псковской области договорилось о возобновлении полётов с авиакомпанией «Азимут» из Ростова-на-Дону. Авиакомпания работает на авиарынке год и специализируется на межрегиональных перелётах.

Читайте также: «Псковавиа» готовят к приватизации

Читайте ранее в этом сюжете: Авиарейсы из Москвы в Псков возобновятся со 2 октября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные пассажирские авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить