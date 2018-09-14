Коррекция нефтяного рынка вниз обоснована

Москва, , 15:13 — REGNUM Цены на нефть 14 сентября продолжают коррекцию от уровня $80 за баррель. Международное энергетическое агентство 13 сентября сообщило, что мировые поставки нефти достигли рекордного уровня в августе. Но нужно также учитывать, что рост спроса на нефть может оказаться под давлением, поскольку более сильный доллар может повысить стоимость импорта, а «эскалация торговых споров», скорее всего, станет еще одним встречным ветром для роста спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Между тем в рамках постоянных усилий Америки по снижению цен на нефть в связи с санкциями на экспорт Ирана, США призывает ведущих производителей обеспечивать стабильность нефтяного рынка. Также министерство нефти Индии заявило, что нефтеперерабатывающие заводы готовятся к «резкому сокращению или нулю» импорта из Ирана с ноября. Но правительство Индии, уже столкнувшись с негативной реакцией на падающую рупию и рекордными ценами на топливо, не хочет останавливать импорт нефти из Ирана, поскольку исламская республика предлагает скидку на продажи нефти в Индию.

«Такие внутренние противоречия пока не дают определиться с окончательным решением по поводу Ирана. И до ноября у них еще есть время, чтобы просчитать возможные риски, связанные с санкциями со стороны США, если Индия продолжит сотрудничать с Ираном. В данный момент можно наблюдать продолжение коррекции цен на нефть до $77,50 для марки Brent. Для марки WTI коррекция продолжится до $67,80 за баррель», — полагает эксперт.

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