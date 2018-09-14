Инновационные российские алюминиевые трамваи отправились на выставку в ФРГ

Москва, , 15:07 — REGNUM Два инновационных трамвайных вагона, интерьер которых выполнен из алюминия более чем на 10%, будут продемонстрированы участникам транспортной выставки InnoTrans-2018 в Берлине, сообщает 14 сентября пресс-служба Алюминиевой Ассоциации.

Во время мероприятия гостям будут представлены модели — 71−911 ЕМ «Львенок» и 71−934 «Лев» производственной компании «Транспортные системы» (Москва). Как пояснил руководитель предприятия Феликс Винокур, российские трамваи обладают целым набором конкурентных преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами, «что делает их применение в зарубежной инфраструктуре вопросом времени».

Уникальность разработки заключается в том, что вагоны на 90% изготовлены из комплектующих российских компаний. Инновационная продукция стала результатом политики импортозамещения и локализации отечественных производств.

По показателю содержания элементов из алюминия эти модели превосходят своих предшественников. Машины обладают повышенной устойчивостью к коррозии, что допускает их использование в различных климатических условиях, а также сниженными затратами на электроэнергию. Экономия электроэнергии может достигать 45 МВт при пробеге 100 тысяч километров.

Компания «Транспортные системы» создана в 2013 году. В настоящее время серийно выпускает пассажирский электротранспорт со 100% низким уровнем пола пассажирского салона. Наибольшее признание в российских городах получил трёхсекционный трамвай 71−931 М «Витязь-М».

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