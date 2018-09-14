В РФ планируется создать природоохранную организацию

Москва, , 14:55 — REGNUM В РФ появится природоохранное общество, которые займется основными проблемами многоцелевого использования лесных ресурсов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По его словам, Национальный лесной форум, который проходил в течение 2018 года в нескольких регионах РФ, доказал свою эффективность, и его нужно продолжать. Причем, отметил Николаев, речь идет не только о лесном хозяйстве.

«У нас много других вопросов, связанных с природоохраной. Форум объединил на одной площадке и ведущие общественные организации, и представителей науки, и общественников, и органы власти. Они высказали желание идти дальше вместе. Фундамент форума станет хорошей основой для создания общероссийской природоохранной организации, которая может продолжить эту работу, взяв на себя объединение всех, кто переживает за нашу природу, кто готов взаимодействовать, обмениваться опытом и реализовывать проекты в области защиты природы», — отметил Николаев.

По его словам, комитет Госдумы по природным ресурсам уже поддержал создание в РФ такой организации.

В Госдуме проходят парламентские слушания по вопросу законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов РФ. С инициативой провести такие слушания выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.