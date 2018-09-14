Объем медицинских закупок в Москве достиг 117 млрд рублей

Москва, , 15:18 — REGNUM Общий объём городских закупок товаров медицинской промышленности в Москве в период с 2017 по июль 2018 года составил 117 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

«Москва является одним из крупнейших заказчиков фармацевтической продукции в России, а фармацевтика и производство товаров медицинского назначения — приоритетные направления для локализации производства в столице», — заявил руководитель профильного ведомства Владимир Ефимов.

Он отметил, что первый офсетный контракт в России был заключен в Москве именно в сфере производства и поставки лекарственных средств.

Напомним, первый контракт на закупку лекарственных препаратов был заключен Москвой с ЗАО «Биокад» осенью 2017 года. Контракт предполагает локализацию производства 22 лекарственных средств. Поставка в столичный регион будет осуществляться в течение 7 лет, инвестиции составят порядка 3 млрд рублей. После выполнения всех инвестиционных обязательств инвестор будет включен в реестр единственных поставщиков, и государственные учреждения смогут приобретать товары у данной компании без торгов.

Ефимов также заявил, что наиболее выгодными сферами для заключения офсетных контрактов в Москве являются производство транспортных средств, техники и материалов для строительства, IT-оборудования, жилищно-коммунальное хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря заключению офсетного контракта с инвестором по закупке лекарственных средств группы «онкология и иммуномодуляторы» для государственных нужд Москва смогла сэкономить более 50% бюджетных средств на закупку фармпрепаратов. Начиная с 2021 года экономия должна составить по 4 млрд рублей ежегодно.

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