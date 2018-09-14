«Задача граждан – жить больше, дольше и быть нужными обществу»

Саранск, , 14:43 — REGNUM Повышать пенсионный возраст нужно, потому что большинство пенсионеров достаточно активные люди. Научный прогресс не стоит на месте, и нужно идти вперед. Россия должна следовать прогрессу, а не отставать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор ГКОУ Республики Мордовия «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями слуха» Василий Марычев.

Гражданам надо научиться заботиться о своем здоровье, чтобы жить и работать долго, обеспечить себя и заложить фундамент для будущих поколений. При этом для определенных категорий граждан должна быть социальная защита (это жители Крайнего Севера, шахтеры, работники тяжелых профессий и т. д). Здесь необходим дифференцированный подход.

«Власти правильно сделали, что подняли вопрос о повышении пенсионного возраста. Большинство людей пенсионного возраста работают, работают достаточно активно и не хотят уходить. Всё зависит от настроя самого человека. Нужно вести здоровый образ жизни, здраво мыслить и идти в ногу со временем. Задача граждан — жить больше, дольше, быть нужным самому себе и обществу», — высказал свое мнение Марычев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»