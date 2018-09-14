В Брянске еще одна компания попалась на налоговом преступлении

Брянск, , 14:37 — REGNUM В Брянской области следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов компанией, которая работает в поселке Супонево. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. По предварительным данным, за два года фирма смогла «сэкономить» на налогах 9,9 млн рублей.

Следователи считают, что с 2013 по 2015 год сотрудники ООО «Грос» вносили в декларации ложную информацию, благодаря чему смогли не платить налоги на добавленную стоимость, имущество и прибыль. Из-за этого возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов организацией в крупном размере».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре аналогичное дело было возбуждено в отношении сотрудников другой брянской фирмы — «Желдоруслуги». В этом деле сумма неуплаченных налогов составляет около 11,7 млн рублей.

К слову, ранее на подобных махинациях попадались и более крупные компании. Например, в 2017 году к трем с половиной годам лишения свободы был приговорен бывший депутат облдумы Александр Тюлин. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов и незаконной вырубке деревьев.

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