Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

Москва, , 14:26 — REGNUM Центральный банк России впервые за четыре года принял решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25% впервые с 2014 года — четыре года указанный показатель лишь снижался. По данным регулятора, решение принято в связи с тем, что в России увеличились проинфляционные риски. Также сообщается, что ЦБ РФ прогнозирует рост годовой инфляции до 5−5,5% по итогам 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин подчеркнул, что Банк России стоит перед выбором: регулятору нужно уравнять падение рубля, но при этом не допустить значительного ускорения инфляции, поэтому вероятность повышения ключевой ставки высока.

Читайте также: Центробанк может повысить ставку, чтобы сбить панику рубля