За полгода экспорт товаров из Киргизии в Россию вырос на 40%

Бишкек, , 14:24 — REGNUM Экономика Киргизии не испытывает значительных потрясений в ходе адаптации к нормам и требованиям Евразийского экономического союза. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Киргизии Вадим Чекмазов, выступая на киргизско-российском бизнес-форуме в Бишкеке.

«Россия старается поддерживать своего стратегического партнера и союзника, помогать наиболее безболезненно преодолеть переходный период при объединении наших рынков», — подчеркнул он.

В качестве примера такой помощи дипломат привел деятельность Российско-Киргизского фонда развития (РКФР).

«РКФР уже сейчас выделил сотни миллионов долларов киргизстанским предпринимателям в виде кредитов. Они направлены на развития пищевой промышленности и транспортной логистики, в агропромышленный комплекс и в строительство. В результате растет производительность и экспорт», — уточнил временный поверенный.

Говоря об увеличении экспорта, Вадим Чекмазов отметил, что поставки продукции из Киргизии в Россию в первой половине 2018 года выросли более чем на 40%.

«При этом импорт российских товаров в Киргизию растет намного медленнее — на 10% за январь — июнь текущего года. Это отрадно, ведь цифры свидетельствуют, что киргизская экономика налаживается».

ИА REGNUM напоминает, что в январе — июне 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии достиг $3 млрд 249,9 млн (более 223 млрд рублей). Со странами-участницами Евразийского экономического союза республика в этот период наторговала на $1 млрд 116,4 млн (свыше 76,6 млрд рублей), в том числе с Россией — на более чем $737,9 млн (свыше 50,6 млрд рублей).

Отметим, что Российско-Киргизский фонд развития по состоянию на 1 августа 2018 года одобрил выделение предпринимателям Киргизии 1 451 льготного кредита на общую сумму $280 млн (более 19,2 млрд рублей). Фонд выдает кредиты по ставке от 4% годовых.