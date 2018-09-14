Таджикские мигранты стали отправлять больше денег из России на родину

Душанбе, , 14:20 — REGNUM За второй квартал 2018 года из России в Таджикистан физические лица перевели $672 млн, сообщает Центральный банк России.

Это третий показатель среди стран Туркестана. Лидером региона по трансграничным денежным переводам физлицами из России стал Узбекистан, куда за отчетный период было переведено свыше $1 млрд. На втором месте этого рейтинга оказалась Киргизия, куда за второй квартал отправили $681 млн. За этот отрезок времени в Казахстан было переведено $205 млн, а в Туркмению — всего $100 тысяч.

Причем если в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию больше отправляли нерезиденты РФ ($759 млн, $420 млн и $426 млн соответственно), то в Казахстан и Туркмению, напротив, больше переводов было совершено гражданами России ($134 млн и $100 тысяч соответственно).

Что же касается переводов из этих стран в Россию во втором квартале 2018 года, то они ожидаемо гораздо скромнее. Больше всего денег было переведено из Казахстана ($382 млн), из Киргизии было отправлено $107 млн, из Узбекистана — $95 млн, из Таджикистана — $38 млн, а из Туркмении — $9 млн.