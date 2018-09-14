Первый автомобиль новый автозавод под Тулой выпустит в феврале

Тула, , 14:18 — REGNUM Первый автомобиль на новом автозавода Haval китайской компании Great Wall в Тульской области будет выпущен в феврале 2019 года. Об этом сообщило управление пресс-службы правительства области 14 сентября.

Завод построен на территории индустриального парка «Узловая», в середине августа было объявлено о завершении строительных работ. По словам директора завода Чжан Цзюньсюе, сейчас завод, который включает в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей, готовится к запуску производства. С сентября ведется массовый набор сотрудников, которые проходят обучение, в том числе и на предприятиях компании в Китае.

Монтаж технического оборудования планируется завершить к ноябрю, все производственные участки и офисные помещения уже готовы к использованию. Первый автомобиль с конвейера нового завода сойдет в феврале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания анонсировала планы по увеличению объема производства до 150 тыс. автомобилей в год (первоначально завод будет выпускать 80 тыс. машин в год).