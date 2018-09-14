В «Тольяттиазоте» прошли очередные следственные действия

Тольятти, Самарская область, , 14:06 — REGNUM Очередные следственные действия провели сотрудники правоохранительных органов на территории компании «Тольяттиазот» в минувший четверг, сообщает 14 сентября пресс-служба предприятия.

«Прошли очередные следственные действия, сопровождавшиеся показательным «набегом» значительного количества людей в камуфляжной форме с оружием. Причина такого демонстративного и угрожающего поведения следственных органов выясняется», — говорится в сообщении.

На заводе подчеркнули, что предприятие входит в числе крупнейших работодателей и налогоплательщиков Самарской области, а его руководство и сотрудники соблюдают законодательство России. Поэтому причину указанных действий на заводе связывают с продолжающимся корпоративным конфликтом и желанием одной из сторон показать силу и нарушить нормальный порядок работы.

Как сообщалось ранее, в 2012 году в отношении руководства «Тольяттиазота» было возбуждено дело о мошенничестве. Инициатором этого процесса выступил «Уралхим», которому принадлежит 9,97% предприятия. В августе в Комсомольском районном суде Тольятти возобновился процесс по нашумевшему делу о хищении 86 млрд рублей.

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